Marmara Ereğlisi sahilinden 500 ton çöp toplandı
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Marmara Ereğlisi sahilinden 500 ton çöp toplandı

İstanbul'a yakınlığıyla günübirlikçilerin tercihi olan Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde belediye tarafından bayram tatili sonrasında 500 ton çöp toplandı. Belediye Başkanı Hikmet Ata da kumların içinde bebek bezi gömenlere isyan etti.

Marmara Ereğlisi sahilinden 500 ton çöp toplandı
05.08.2020 10:04 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:07

Marmara Ereğlisi ilçesinde belediye ekipleri 4 günlük bayram tatili sonrasında yaklaşık 500 ton çöp topladı.Belediye Başkanı Hikmet Ata, bayramda 500 bin kişiyi ağırladıklarını belirterek, "Çocuk bezlerini kuma gömmesinler, etrafı kirletmesinler, buyursunlar gelsinler başımızın üstünde yerleri var" dedi.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi sahilleri, Kurban Bayramı tatilinde akına uğradı. İlçeye gelen tatilciler, gün boyu sahillere akın ederek, girdikleri denizde serinledi. Tatilcilerin dönmesinin ardından Marmara Ereğlisi Belediyesi ekipleri, sahil boyunda geniş kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Ekipler, tatilcilerin bıraktığı yaklaşık 500 ton çöp topladı.

Marmara Ereğlisi sahilinden 500 ton çöp toplandı

"ÇOCUK BEZLERİNİ KUMA GÖMMESİNLER"

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı DSP'li Hikmet Ata, ilçenin nüfusunun 26 bin 200 olduğunu yaz aylarında zaman zaman 300 bine çıktığını ancak bayram tatilinde bu sayının yaklaşık 500 bin olduğunu söyledi. İlçeye 1270 personelle hizmet verdiklerini belirten Ata, "Bu personelimizle yaz aylarında 300 bin kişiye hizmet verme çabasındayız. Cumartesi, pazar çalışıyoruz bazen de geceleri de çalışıyoruz. Günlük 350 ile 400 ton çöp. Her gün topladığımız miktar. Kumsalda şişeleri kırmasınlar, çöplerini çöp konteynerlerine atsınlar . Çöplerini konteynerlere atmasalar bile en azından kırmadan bir yere bıraksınlar, biz toplayacağız onları. Çocuk bezlerini kuma gömmesinler, etrafı kirletmesinler, buyursunlar gelsinler başımızın üstünde yerleri var.

Marmara Ereğlisi sahilinden 500 ton çöp toplandı

Sıkıntılı durum çıkmasın. Denize girenler çok açılmasınlar, denize girip boğulan kardeşlerimiz var. Bizin personelimizi, zabıtamızı, jandarmamızı, can kurtaranlarımızı dinlesinler biz bunları kendilerinden rica ediyoruz. Bizim 34 kilometre sahil şeridimizin var. Tabi ki bunun yanında Marmara Ereğlisi'nin tarihi çok eski, tarihi bir çok yeri var" dedi.

İL GENELİ 1 MİLYON KİŞİ AĞIRLANDI

Tekirdağ'a Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği ve ekiplerin sahil boyunda 850 ton çöp toplandığı belirtildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Korumu Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sahil bandının bulunduğu bölgelerde temizlik yaparak tatilcilerin bıraktığı çöpleri topladı.

Kaynak: DHA

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