Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı
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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için Avcılar'da anma etkinlikleri düzenlendi.

17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için Avcılar'da anma etkinlikleri düzenlendi.

Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kent Konseyince düzenlenen "Avcılar Ses Veriyor" etkinliğine Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

17 Ağustos Depremi'nde yaşanan acıların tekrarlanmaması ve "Güvenli Bir Yaşam" sloganıyla düzenlenen etkinlikte ilçe sakinleri evlerinin balkonlarına çıkarak düdük çaldı.

Avcılar Havuz Meydanındaki program ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

Avcılar'da depremde hayatını kaybeden vatandaşların isimlerinin yazılı olduğu pano meydana asıldı.

Deprem sırasında Avcılar'da hayatını kaybeden 246 kişiyi temsilen mumlar yakıldı ve yere "Avcılar Ses Veriyor" yazıldı.

Etkinlikte konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 22 yıl önce Kocaeli merkezli meydana gelen depremde ülkenin sarsıldığını söyledi.

Depremde çok sayıda kayıp verildiğini hatırlatan Hançerli, "Avcılarımızda 246 yurttaşımız depremde hayatını yitirdi. 28 bina tamamen çökmüş ve enkaz haline gelmiş, binlerce bina da hasar almıştı." dedi.

Hançerli, binlerce yıldır bu kadim topraklarda yüzlerce depremin olduğunu belirterek bilim insanlarının ve kitapların deprem gerçeğini söylediğini anlattı.

Mimar Sinan'ın depremi dikkate alarak eserler yaptığını ifade eden Hançerli, şunları kaydetti:

"Mimar Sinan, yüzlerce yıl önce seli dikkate alarak köprülerini inşa ediyordu. Yüzlerce yıl sonra bu yapılar ayakta. Büyükçekmece'deki köprü sapasağlam duruyor, Süleymaniye'deki cami sapasağlam duruyor. 1999 yılındaki deprem bizlerin büyük bir eksikliğini ortaya çıkarmıştı. O da şu, unutuyoruz. Doğanın mesajlarını dikkate almıyoruz, doğayla adeta kavga ediyoruz. Halbuki çözüm vardı, mümkündü."

Avcılar'ın verdiği sesin 22 yıl önce yaşamlarını yitiren 246 vatandaşı hatırlamaktan ibaret olmadığını anlatan Hançerli, "Avcılar'dan verilen ses, bir daha depremin, selin, yangının, fırtınanın canlara mal olmaması için gerekli önlemleri önceden almak, güvenli yaşam alanlarını inşa etmek, doğayla kavga etmenin değil doğayla uyumlu yaşamın sesi" diye konuştu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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