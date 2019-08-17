17.08.2019 13:10

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı.

Serdivan Belediyesi'nce, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin 20. yılında şehitler için anma programı düzenlendi.

Serdivan Mezarlığı girişindeki 17 Ağustos Deprem Şehitliği Anıtı önündeki tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende depremde hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından vatandaşlara helva dağıtıldı.

"Şimdi bu tür afetlere karşı daha güçlüyüz"

Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, törende yaptığı konuşmada, depremlerin hayatın bir gerçeği olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu ifade eden Çatmadım, "Bize düşen depremlere hazırlıklı olmak. Bunun için gereken şeyleri hem bireysel anlamda hem de resmi kurum ve kuruluşlar olarak yapmak, hazır olmak." dedi.

Çatmadım, 20 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Marmara Depremi sonrası derslerin çıkarıldığını belirterek, kendilerine düşen görevin, depremlere hazırlıklı olmak olduğunu kaydetti.

Bunun için gereken şeyleri hem bireysel anlamda hem de resmi kurum ve kuruluşlar olarak yaptıklarını anlatan Çatmadım, "AFAD yeni baştan teşkilatlandırıldı. Şimdi bu tür afetlere karşı daha güçlüyüz. Devlet olarak kurum ve kuruluşlar olarak daha hazırlıklıyız. İnşallah bir daha yaşamayız ümidini hep beraber paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnsanlarımızı bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye çalışıyoruz"

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da, depremin üzerinden 20 yıl geçmesine karşın acıların hala tazeliğini koruduğunu belirtti.

Acıları unutmanın mümkün olmadığını ancak acılarla yaşamanın da mümkün olmadığını dile getiren Alemdar, "Temennimiz, derdimiz şu ki, bu bölge özellikle ülkemiz afet bölgesi, depremlerin, sellerin ve yangınların çok yoğun yaşandığı bir bölgede yaşıyoruz. Bu bölgede olduğu zaman değil olmadan önlem almayı, olmadan tedbir almayı, afetler yaşanmadan afetleri yaşamadan afete karşı önlem almayı artık hem devlet hem millet olarak kavramalıyız." diye konuştu.

Alemdar, Serdivan Belediyesi olarak bütün afetlerin yaşanmadan, olmadan, can ve malların kaybedilmeden önlenmesi adına çalışmalarını yoğunlaştırdıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"İnsanlarımızı bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Allah bir daha böyle bir afet böyle bir durumu yaşatmasın. Afetlere hazırlıklı ve afet olmadan önlem almayı becerebilen millet olmayı Allah nasip etsin diyorum."

Konuşmaların ardından deprem şehitlerinin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA