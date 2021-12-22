'Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı inşaat, 22 yıl sonra yıkılıyor - Haberler
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'Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı inşaat, 22 yıl sonra yıkılıyor

'Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı inşaat, 22 yıl sonra yıkılıyor
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören 6 katlı inşaatın, sahibinden alınan izinle 22 yıl sonra yıkımına başlandı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören 6 katlı inşaatın, sahibinden alınan izinle  22 yıl sonra yıkımına başlandı. Binanın yıkımının bir hafta içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Merkez üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki depremde Dumlupınar Mahallesi D-130 kara yolu kenarındaki 6 katlı inşaat da hasar gördü. Mali sorunlar nedeniyle güçlendirme çalışması yapılmayan inşaat halindeki bina, zaman içerisinde beton kalitesini de kaybetti.Yıllar içinde tehlike oluşturmaya başlayan bina için inşaat sahibi ile görüşüldü ve yıkım izni alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle binanın yıkımına başladı. Binanın çevresinde önlemler de alındı. Depremin acı sembollerinden biri olan binanın yıkımı 1 hafta içerisinde tamamlanacak.


- Kocaeli
'Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı inşaat, 22 yıl sonra yıkılıyor

'Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı inşaat, 22 yıl sonra yıkılıyor

'Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı inşaat, 22 yıl sonra yıkılıyor

'Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı inşaat, 22 yıl sonra yıkılıyor

'Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı inşaat, 22 yıl sonra yıkılıyor

'Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı inşaat, 22 yıl sonra yıkılıyor

'Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı inşaat, 22 yıl sonra yıkılıyor

'Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı inşaat, 22 yıl sonra yıkılıyor

'Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı inşaat, 22 yıl sonra yıkılıyor

'Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı inşaat, 22 yıl sonra yıkılıyor

'Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı inşaat, 22 yıl sonra yıkılıyor

'Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı inşaat, 22 yıl sonra yıkılıyor

'Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı inşaat, 22 yıl sonra yıkılıyor

'Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı inşaat, 22 yıl sonra yıkılıyor

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri

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