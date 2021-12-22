'Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı inşaat, 22 yıl sonra yıkılıyor

Merkez üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki depremde Dumlupınar Mahallesi D-130 kara yolu kenarındaki 6 katlı inşaat da hasar gördü. Mali sorunlar nedeniyle güçlendirme çalışması yapılmayan inşaat halindeki bina, zaman içerisinde beton kalitesini de kaybetti.Yıllar içinde tehlike oluşturmaya başlayan bina için inşaat sahibi ile görüşüldü ve yıkım izni alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle binanın yıkımına başladı. Binanın çevresinde önlemler de alındı. Depremin acı sembollerinden biri olan binanın yıkımı 1 hafta içerisinde tamamlanacak.

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet