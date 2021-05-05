Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan "deniz salyası" Mudanya sahilini de kapladı
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Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan "deniz salyası" Mudanya sahilini de kapladı

Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan 'deniz salyası' Mudanya sahilini de kapladı
Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel

Marmara Denizi sahillerine yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Bursa'nın Mudanya ilçesinde de etkili oluyor.

Marmara Denizi sahillerine yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Bursa'nın Mudanya ilçesinde de etkili oluyor.

Deniz salyasından kaynaklanan bir tabakayla kaplanan sahil, ilginç görüntü oluşturdu.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Tabakanın, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması, bakteri oluşumunun, mikroorganizma ve fitoplanktonların artışı dolayısıyla yaşandığı belirtiliyor.

Yaklaşık 2 aydır farklı seviyelerde oluştuğu gözlenen deniz salyasının bir ay içerisinde kaybolması bekleniyor.

Balıkçı Erhan Öncül, kıyılara yapılan dolgudan sonra deniz salyasının çoğaldığını söyleyerek, "Normalde ölü plazmaların kıyıya vurması gerekiyor. Kıyı olmadığı için denizin üzerinde sürüklenip duruyor. Bu da denizin kirliliği sanılıyor. Aslında mevsimsel, doğasal bir olay." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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