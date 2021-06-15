Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı başladı

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ilk kez bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sağlık Bakanı Yardımcısı Tolga Tolunay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, TDK Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanı Deniz Albay Hakan Kuşlaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi Hasan Şılda, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Yalova Valisi Muammer Erol, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Ulaş Akhan, TÜBİTAK-MAM Başkanı Dr. Osman Okur, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, İTÜ Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Melek İşinibilir Okyar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Eyyüp Karahan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda müsilaj temizliğinde gelinen son durum değerlendirilerek, izlenecek yol haritası hakkında istişarede bulunulacak.

Bakan Kurum'un toplantının ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak