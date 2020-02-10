Marmara'da 2 kişi deniz polisince kurtarıldı

10.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:38

Büyükada açıklarında teknelerinin battığını iddia eden 2 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ceyhan Olgun ve Erdem Özcan, polise, Tuzla'dan Yalova yönüne giderken motorlarının battığını ve şişme botta bulunduklarını bildirdi.

Şişme bottaki Olgun ve Özcan, Büyükada'nın güneyinde deniz polisi tarafından bulunarak Büyükada'ya getirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA