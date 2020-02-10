Marmara'da 2 kişi deniz polisince kurtarıldı
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Marmara'da 2 kişi deniz polisince kurtarıldı

Büyükada açıklarında teknelerinin battığını iddia eden 2 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.

10.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:38
Marmara'da 2 kişi deniz polisince kurtarıldı

Büyükada açıklarında teknelerinin battığını iddia eden 2 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Olgun ve , polise, 'dan Yalova yönüne giderken motorlarının battığını ve şişme botta bulunduklarını bildirdi.

Şişme bottaki Olgun ve Özcan, Büyükada'nın güneyinde deniz polisi tarafından bulunarak Büyükada'ya getirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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