Marmara bölgesinde yüzde 36'lık kesim evine deprem sigortası yaptırmadı

04.10.2019 12:05

Birinci derece deprem bölgesi olan Marmara bölgesinde 6 milyon 14 bin 550 konuttan 3 milyon 864 bin 376 adeti Doğal Afet Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) zorunlu deprem sigortası yaptırdı. DASK Sakarya İl temsilcisi Ali Esen yaptığı açıklamada, "Sigortalı yaşamak zorundayız. Depremin ülke ekonomisine verdiği zarar ortadadır" dedi.



Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) hızla hasar ihbarlarını almaya ve hasar tespit çalışmaları için çalışmalarına başladı. Birinci derece deprem bölgesi olan Marmara bölgesinde yüzde 36'lık kesim evlerini deprem sigortası hala yaptırmadı. DASK Sakarya İl temsilcisi Ali Esen, evlerini sigortalatmayan vatandaşları en kısa zamanda sigorta yaptırmaya davet etti.



Ne olacağını bilmiyoruz



DASK Sakarya İl temsilcisi Ali Esen yaptığı açıklamada, "Doğal Afet Kurumunun veri tabanında sigorta yapılabilir 17 milyon 661 bin 690 adet bina sayısı var. Türkiye genelinde 9 milyon 320 bin 278 sigorta yaptırmış vatandaşımız var. Yüzde 52'si sigortalı Türkiye'de. Özellikle birinci derece deprem bölgesi olan Marmara bölgesinde ise 6 milyon 14 bin 550 sigorta yapılabilir konut sayısı var. Bu sayıya binaen 3 milyon 864 bin 376 adet sigortalı konut var. Bu sayılara baktığınızda Sakarya'da 194 bin 190 adet konutta 159 bin 493'ü deprem sigortasını yaptırılmış, 35 bin'in üzerinde ise sigortasız evde yaşanıyor. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 20 yıl geçti. O depremde bir çok il gibi Sakarya'da yerle bir oldu. Silivri'de deprem oldu, Sakarya sallandı. Uzun zaman sonra ilk defa böyle bir deprem yaşadık. Çok etkili bir depremdi. Çünkü Sakarya'nın zeminsel problemi var. Beklenen İstanbul depreminin Sakarya'ya yansımasının ne olacağını bilmiyoruz" dedi.



Verdiği zarar ortada



Esen, konuşmasının devamında, "Sakaryalılar olacak depreme hazır olduğunu düşünmüyorum. 17 Ağustos 1999 depremi sonrası ilimizde hala kullanılan 4 - 5 katlı hasarlı binalarımız var. İstanbul depremin Sakarya'ya yansıması sonucu bu darbe almış, hasarlanmış binaların çok iyi kontrol edildiğini düşünmüyorum. Sakarya'da zemin problemi dolayısıyla çok katlı binaların elden geçirilmesi gerekiyor. Buradan yetkililere sesleniyorum. Sakarya'da güçlendirilmiş binalarımız var. Bunların elden geçirilmesi lazım. Bir vatandaş yetkililere benim evim depreme dayanıklı mı değil mi bunu tespit ettirecek. Bizi deprem öldürmüyor binalar öldürüyor. Bu doğa olayı biz buna hazırlıklı olmalıyız. Buradan başta Sakaryalılar olmak üzere bütün vatandaşlarıma sesleniyorum gelsinler evlerini sigortalı yapsınlar. Bugün 100 metrekare bir evin kişiye yıllık maliyeti 235 TL'dir. Sigortalı yaşamak zorundayız. Depremin ülke ekonomisine verdiği zarar ortadadır" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA