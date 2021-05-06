Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Tekirdağ ile Edirne'nin güney ilçeleriyle Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu