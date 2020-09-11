Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
11.09.2020 09:27 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:32
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak.
Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Kaynak: AA