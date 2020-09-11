Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak.

Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA