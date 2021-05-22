Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'un Anadolu Yakasında sabah olmak üzere bölgenin doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sıcaklıkların mevsim normalleri ve yer yer 2 ila 4 derece altında olması bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı, zamanla kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı
Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı
İzzet Yıldızhan'ın nafaka davası düşürüldü
İzzet Yıldızhan'ın nafaka davası düşürüldü
Kartonları, battaniyeleri hazırlayın! Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı
Kartonları, battaniyeleri hazırlayın! Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Adem Büyük Abdullah Avcı Josef De Souza Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 10:04:15. #1.15#

title