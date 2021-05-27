Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı
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Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Buca ilçesinde bir zincir markette, alışveriş yapan kadının gizlice fotoğrafını çeken şüpheli, ihbar üzerine polis ekiplerince yapılan çalışma ile yakalandı. Emniyetteki ifadesinde "Bir anlık hevesle" fotoğraf çektiğini itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mide bulandıran olay 25 Mayıs günü 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, alışveriş yaptığı esnada S.A. isimli kadının yanına yaklaştı. Telefonunu eline alarak kadının gizlice fotoğraflarını çeken şahıs, daha sonra marketten çıktı.

KAMERALARA SANİYE SANİYE O ANLARI KAYDETTİ

Meydana gelen olay marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde alışveriş yapan kadının yanına yanaşan kişinin elindeki telefonla gizli fotoğraf çektiği, daha sonra çektiği fotoğrafa baktığı görüldü.

AYNI YERDE, AYNI YÖNTEMLE YİNE TACİZE KALKIŞTI

Öte yandan aynı kişi, dün de aynı zincir markette bir başka kadının peşinde dolanırken güvenlik kameralarına yakalandı. Kamera görüntülerinde şüphelinin yine alışveriş yaptığı esnada bir kadının peşinde dolanması, elinde telefon bulunması, şüphe çektiği için telaşlanarak marketten çıktığı anlar yer aldı.

Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı

KİMLİĞİ BELİRLENDİ, KISKIVRAK YAKALANDI

25 Mayıs günü market çalışanlarının, fotoğrafları çekilen S.A.'ya durumu bildirmesi ve S.A.'nın polis merkezine görüntülerle birlikte giderek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtları ve yapılan araştırmalar sonucu şüpheli şahsın H.K. (29) olduğu belirlendi. H.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri tarafından emniyette ifadesi alınan H.K.'nın bir anlık heves ile fotoğrafları çektiğini, daha sonra ise fotoğrafları sildiğini söylediği öğrenilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı
Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı
Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çeken şüpheli serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marketteki kadının etek altı görüntülerini çeken sapık yakalandı: Bir anlık hevesle yaptım
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çeken sapık yakalandı: Bir anlık hevesle yaptım
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