Markette kadınların gizlice fotoğraf ve videosunu çeken polis memuru açığa alındı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde markette kadınların gizlice fotoğraf ve videosunu çektiği iddia edilen polis memuru açığa alındı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde markette kadınların gizlice fotoğraf ve videosunu çektiği iddia edilen polis memuru açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, insanların haberi olmadan fotoğraflarını çekmesi iddiası üzerine hakkında işlem başlatılarak açığa alındı.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun, bir alıveriş merkezinde alışveriş yapan vatandaşların izni olmadan cep telefonu ile fotoğraf veya video çektiği iddia edildi. Cep telefonunun yanan ışığından anlaşılan olay üzerine tepki gösteren kadınlar, polis memurundan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, markette kamera görüntülerini inceledi. Ayrıca ekipler, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla polis memurunun evinde arama yaparak dijital materyallere incelenmek üzere el koydu.

Markette insanlara haber vermeden fotoğraf ve video çektiği iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru, çıkarıldığı adli makamlarca özel hayatı ihlalden açığa alınarak serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı