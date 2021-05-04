Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Marketlerde nelerin satışı yasaklandı?
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Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Marketlerde nelerin satışı yasaklandı?

Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Marketlerde nelerin satışı yasaklandı?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Market Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Bu genelgede marketlerde satılacak ürünler belirlendi. Peki, Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Marketlerde nelerin satışı yasaklandı?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Market Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Bu genelgede marketlerde satılacak ürünler belirlendi. Peki, Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Marketlerde nelerin satışı yasaklandı?

MARKETLERDE SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra 7 Mayıs'tan itibaren marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Tütün ürünlerinin satışı ile ilgili herhangi bir madde bulunmamakta.

MARKETLERDE NELERİN SATIŞI YASAKLANDI?

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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