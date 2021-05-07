Marketlerde neler satılmayacak? Zincir marketlerde satışı yasaklanan ürünler neler?

Alkol satışı yasak mı? Marketten ped almak yasak mı? İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'market tedbirleri' konulu genelge bugün yürürlüğe girdi. Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. İşte marketlerde satışı serbest ve yasak olan ürünler... Zincir marketlerde satışı yasaklanan ürünler neler? İşte, liste....

Zincir marketlerde satışı yasaklanan ürünler neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeye göre, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra hayvan yemi, mama ve kozmetik ürünler satılabilecek. Bakım ürünleri, kırtasiye malzemeleri, giyim ürünleri, temizlik ürünleri satışı yasak mı? BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA'da satışı yasak olan ürünler neler?

ZİNCİR MARKETLERDE SATIŞI YASAKLANAN ÜRÜNLER NELER?

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile marketlere bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirmişti. Marketler, bugünden itibaren tam kapanma döneminde alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.

GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ SATILACAK

Genelgeye göre marketlerde tüm gıda ve temizlik maddeleri satılabilecek. Bunların dışında da hayvan maması ve parfüm ile makyaj ürünleri dışında kozmetik satışı yapılabilecek.

SATIŞI YASAKLANAN ÜRÜNLER

Daha önce satışına kısıtlama getirilen alkollü ürünlerin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışı yapılmayacak.

İŞTE YENİ TEDBİRLER

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

Temizlik ürünleri kapsamında neler var?

Temizlik ürünlerinin kapsamına neler girdiğine dair İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde ayrıntılı bir tanımlama yer almıyor.

Mevzuatta da temizlik ürünlerinin tanımıyla ilgili net bir bilgi yer almıyor ancak bu ürünlerin üretiminde kullanılabilecek maddelerle üretim süreçleri düzenleniyor.

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayiciler Derneği (KTSD), internet sitesinde temizlik ürünlerini "sabun, deterjan, ev bakım ve hijyenik kağıt ürünleri" olarak tanımlıyor.

KTSD'nin sitesinde, kozmetik ürünler de temizlik ürünleri kapsamında değerlendiriliyor.

Ancak İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç kozmetik ürünlerin satılamayacağı belirtiliyor.

Deterjan, sabun, hijyenik ped ve ev temizlik ürünleriyle ilgili herhangi bir kısıtlama ise genelgede net bir şekilde yer almıyor. Ürünlerin satışı tüm marketlerde sağlanmaktadır.

Marketler ne zaman ve hangi günler açık?

Tam kapanma dönemiyle ilgili ilk yayımlanan genelge kapsamında açık kalabilecek işyerleri ve çalışma saatlerine ilişkin herhangi bir yeni düzenleme yapılmadı.

Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar, 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek.

Zincir marketlerin ve süpermarketlerin ise Pazar günleri kapalı kalması öngörülüyor.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, geçen hafta yaptığı açıklamada, zincir marketlerin pazar günleri kapalı olmasının gerekçesini, "Uzun zamandan beri zincir market ve süper marketler de önemli bir görev yapıyorlar, arz ortaya koyuyorlar. Onlar da bu kapanma döneminde bir gün izin kullanabilecek diye görülebilir" sözleriyle açıkladı.

Alkollü içecek satışıyla ilgili son durum ne?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde "daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra" ifadesi bulunuyor.

Bu ifadeyle, tam kapanma döneminde içki satışının yasaklandığı ilk kez İçişleri Bakanlığı'nın resmi bir belgesinde yer almış oldu.

İlk olarak bazı Cumhurbaşkanlığı muhabirleri tarafından ortaya atılan tam kapanma döneminde alkollü içecek satışının yasak olduğu iddiaları kafa karışıklığına yol açmıştı.

Tam kapanmanın ilk günlerinde zincir marketler ve açık olan bazı tekel bayileri içki satışı yaptı.

Ancak daha sonra haftasonunda 20'den fazla ilde içki satışı İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde de bu yasağın tüm ülkeyi ve tam kapanma dönemini kapsadığı anlaşılıyor.

MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLERİN SATIŞINDA YASAKLAMA GETİRİLECEK?

Yayımlanan genelgeye göre marketlerde:

- Alkollü ürün

- Elektronik eşya

- Oyuncak

- Kırtasiye

- Giyim ve aksesuar

- Ev tekstili

- Oto aksesuar

- Bahçe malzemeleri

- Hırdavat

- Züccaciye

- vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILABİLECEK?

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Buna göre merketlerde:

- Temek gıda ürünleri

- Temizlik ürünleri

- Hayvan yemi, mamaları

- Kozmetik ürünler (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç)

satılabilecek.

HANGİ ÜRÜNLERİN SATIŞINA KISITLAMA GETİRİLDİ?

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

- Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

- 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri(parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

- Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.