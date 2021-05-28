Marketler ve işletmeler denetlendi
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Marketler ve işletmeler denetlendi

Marketler ve işletmeler denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında market, bakkal ve işyerlerinin denetlendiği bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında market, bakkal ve işyerlerinin denetlendiği bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, "İlçemizde 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Modeli' kapsamında denetim ekiplerimizce denetimler aralıksız devam ediyor. Çalışmalarımız kolluk kuvvetlerimiz ile koordineli olarak yürütülüyor. Bu kapsamda market ve bakkal işletmeleri için müşteri kapasitesi ve dezenfektan kontrolü yapılmıştır. Bu denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Marketler ve işletmeler denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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