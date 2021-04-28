'Marketler, sosyal amaçlı kullanılmaya başlandı'
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'Marketler, sosyal amaçlı kullanılmaya başlandı'

'Marketler, sosyal amaçlı kullanılmaya başlandı'
Demirören Haber Ajansı / Gizem KARADAĞ - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, özellikle 'kısmi kapanma' sürecinde, son dönemde marketlerin sosyal amaçlı kullanılmaya başlandığını söyledi.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, özellikle 'kısmi kapanma' sürecinde, son dönemde marketlerin sosyal amaçlı kullanılmaya başlandığını söyledi. Akın, "Pazar günü Ankara'da süpermarkete girdim. Baktım, insanlar içeride kum gibi. Diğer zamanlarda pazar günü o kadar kalabalık olmaz. Belli ki sosyal amaçla dolaşıyorlar" dedi.

Ülke genelinde, 17 günlük 'tam kapanma' döneminde, önceki kısıtlamaların aksine pazar günleri marketlerin kapatılmasına karar verildi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, Covid-19 döneminde özellikle son dönemde marketlerin sosyal amaçlı kullanılmaya başlandığını söyledi. Akın, "Kocaman sepetler dolduruyoruz. İşe yarar mı, yaramaz mı; bilmiyoruz. Son dönemde marketler özellikle Covid-19 nedeniyle sosyal amaçlı kullanılmaya başlandı. Bu nedenle kalabalıkların toplandığı alanlar haline geldi. Ben pazar günü Ankara'da bir süpermarkete girdim. Baktım, insanlar içeride kum gibi. Yani diğer zamanlarda pazar günü o kadar kalabalık olmaz. Belli ki sosyal amaçla dolaşıyorlar. Markete girmedim, alacağımı almadım. Esasında burada 'Marketler hastalık saçıyor' demeyelim, bir yeri hedeflemeyelim; ama market girişlerinde HES kodu sorgulaması çok önemli" diye konuştu.

'KALABALIKSA MARKETE GİRMEYİN'Marketlerin kapasitesinin de dikkate alınmadığını belirten Prof. Dr. Akın, "Kapasiteyi ne market yöneticisi ne de insanlar dikkate alıyor. Normalde markete girerseniz, çok kalabalık görürseniz başka bir şekilde o ihtiyaçları karşılamak ya da ertelemek lazım. Bir ortam kapalıysa kalabalıksa sosyal mesafeyi koruyamıyorsanız neresi olursa olsun, ister toplantı ister kongre ister manav ister bakkal olabilir; buralar daima risk yaratır. O yüzden marketlerde kalabalığı gördüğümüzde girmememiz lazım. Ekmek, süt gibi temel gıdaları büfelerden ya da bakkallardan temin edebiliriz. Toplu gıda alışverişine ihtiyaç yok" dedi. 'TAM KAPANMA DEĞİL, SIKI KISITLAMALAR GETİRDİK'Prof. Dr. Akın, tam kapanmanın dünyada sadece Çin'in Vuhan bölgesinde uygulandığını hatırlatarak, "Tam kapanma çok ağır koşullardır. O yüzden şu anda tam kapanmada değiliz. Bizim yaptığımız, ağırlıklı olarak çok sıkı kısıtlamalar getirdik. Sokağa çıkmanın sadece zorunlu ihtiyaçlar dışında durdurulması gibi. Bunlar esasında çok sıkı önlemler. Buna rağmen vakalar azalmazsa tam kapanma artık senin son çaren, barutun oluyor; ama Türkiye'nin tam kapanmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Eğer insanlar bu kurallara uyarsa denetçiler, gözeticiler, yöneticiler bu kuralların ihlal edilmesini engelleyebilirlerse Türkiye, hızlı bir şekilde yeni vaka sayısında azalmaya gider" diye konuştu. 'MAYIS ORTASINA RAHATLARIZ'

Prof. Dr. Akın, günlük açıklanan vaka sayılarından ziyade 14 günlük değişimlerin önemli olduğunu belirterek, "14 günlük değişimlerde aşağı doğru mu gidiyorsunuz yoksa vakalar artış mı gösteriyor? Bizim için çok kritik olan bu. Dün akşam açıklanan koronavirüs tablosunda vaka sayısı yaklaşık 38 bindi. Mesela bugün 40 bin olursa bu vakaların arttığı anlamına gelmiyor. Daha fazla test yapılmıştır. Normalde 14 günlük; ama şu anda Sağlık Bakanlığı haftalık dilimleri kullanıyor. Bu da kullanılabilir. Haftalık değişimleri takip etmemiz lazım. O yüzden bu ağır kısıtlamalar ya da çok fazla kısıtlayıcı önlemler nedeniyle bizim mayıs ayının ortalarına doğru daha rahat döneme doğru geçeceğimizi tahmin ediyorum" dedi. 


'Marketler, sosyal amaçlı kullanılmaya başlandı'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gizem KARADAĞ

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