Marketler bayramda açık mı? Arefe günü marketler açık mı, kaça kadar açık?

Pandemi sürecinde kısıtlanan marketlerin bayramda açık olup olmadığı merak ediliyor. Kurban Bayramı dolayısıyla 4,5 gün resmi tatile girilecek olması, bayramda marketler çalışıyor mu sorusunu akıllara getirdi. Peki, Marketler bayramda açık mı? Arefe günü marketler açık mı, kaça kadar açık? İşte, detaylar…

Marketler bayramda açık mı? sorusu merak ediliyor. 19 Temmuz Pazartesi günü öğleden sonra başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sona erecek olan resmi tatil, pek çok kurum ve kuruluş için tatil anlamına gelecek.

MARKETLER BAYRAMDA AÇIK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70'inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayımladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak, bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz." açıklamasını yaparak "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." ifadelerine yer verdi.

Bayramda marketler için herhangi bir kısıtlama karar bulunmuyor. Marketler normal çalışma planına devam edecek.