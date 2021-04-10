MARKETE ÜRÜN GETİREN KAMYON YANDI

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, bir zincir markete ürün getiren kamyon yandı.
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, bir zincir markete ürün getiren kamyon yandı. İtfaiye ekibi alevler kamyonun kasasına sıçramadan söndürürken, kasada bulunan ürünler taşındı.
Öğle saatlerinde, Serdivan Köprübaşı Mahallesi 20'nci Cadde üzerinde meydana geldi. Bir zincir markete ürün getiren 81 AAT 921 plakalı kamyon marketin önünde bulunduğu sırada motoru tutuştu. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın aracın kasasına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, kasasında bulunan ürünler ise vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla boşaltıldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı