Market ve fırınlar açık mı? İşte sokağa çıkma kısıtlamasının merak edilen detayları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan koronavirüs vakalarının ardından alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu 16 maddelik tedbirlerin bazı detayları merak uyandırdı. İçişleri Bakanlığı yetkililerinin bilgilendirmesine göre; hafta sonu yasak saatleri de dahil bakkallar, marketler, fırınlar açık olacak.
Son günlerde 30 bin bandında açıklanan koronavirüs vakalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı sonrası Erdoğan, yeni tedbirleri madde madde sıralarken, milyonlarca vatandaş tedbirlerin detaylarını merak ediyor.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, "Az önce hem Sağlık hem de İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle konuştum" ifadeleriyle yasak hakkında detayları açıkladı.
"BAKKALLAR, MARKETLER, FIRINLAR AÇIK"
Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı şöyle oldu:
"Az Önce hem Sağlık hem de İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle konuştum. Seyahat yasağı yok. Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri açık. Hafta sonu yasak saatleri de dahil bakkallar, marketler, fırınlar açık. Futbol müsabakaları devam. Spor salonları açık. Az önce Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle konuştum. Resmi, aile bakanlığı ve özeller de dahil tüm kreşler açık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tüm tedbir kararları;
- Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
- Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.
- Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında tutulacak.
- Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.
- Hafta sonları restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek.
- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.
- Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacak.
- Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecek.
- Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacak.
- Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecek.
- Hamam, sauna, masaj salonları faaliyetlerine ara verilecek.
- Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecek.
- Alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu uygulamasına geçilecek.
- Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecek.
- Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanacak.
- 50 kişiden fazla çalışan iş yerlerinde, iş yeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecek.