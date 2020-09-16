Market hırsızını ayakkabı izleri ele verdi
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Market hırsızını ayakkabı izleri ele verdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi ayakkabı izleri ele verdi.

Market hırsızını ayakkabı izleri ele verdi
16.09.2020 15:10 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:16

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi ayakkabı izleri ele verdi. Hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayı, ilçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şemsi A. marketini açmak için sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kapı kilidinin kırık olduğunu fark etti. Market sahibi, içerisi dağıtılmış vaziyetteki iş yerinden çeşitli markalarda 10 karton sigara, kasada bulunan toplamı 163 lira olan madeni para ile güvenlik kamerası kayıt cihazının çalındığını beyan ederek jandarmaya başvurdu. İş yerinde yapılan incelemede güvenlik kameralarının yönünün değiştirildiği belirlenirken, üst katında inşaat olan markete buradan girilebileceği değerlendirildi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, bu yönde yaptığı incelemede belirgin ayak izlerinin tespit edilmesi üzerine iş yerindeki ayakkabı izlerinden yola çıkarak hırsızlık şüphelisinin aynı mahallede ikamet eden Ahmet Ali A. olduğunu belirledi. Hırsızlık şüphelisinin savcılıkça verilen arama kararına istinaden ikametgahı ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramada, marketten çalınan malzemelerin tamamı ele geçirildi. Hırsızlığa konu olan çalıntı malzemeler market sahibine teslim edilirken hırsızlık şüphelisi Ahmet Ali A, Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı Beyşehir Adliyesinde nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezavine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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