Marjan bulundu mu? Müge Anlı'da İranlı Marjan kimdir, nerede?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak İran asıllı Marjan'ın kaybı ele alınıyor. Marjan bulundu mu? Müge Anlı'da İranlı Marjan nerede?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA İRAN ASILLI MARJAN BULUNDU MU?



30 yaşında olan İran asıllı Marjan, 4 gündür kayıp. Kızını bulmak için yayına katılan annesi durumun detaylarını açıklıyor. İstanbul Etiler'de kaybolan İran asıllı Marjan, eski erkek arkadaşıyla iki hafta önce barıştığı biliniyor. Detaylar araştırılıyor.