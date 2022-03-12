Mariupol'da 34'ü çocuk 86 Türk camide mahsur kaldı, Türkiye'ye 'Rusya'yı durdurun' çağrısı yapıldı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalar nedeniyle sivillerin nasıl tahliye edileceği de gündemdeki sorular arasında yer alıyor. İki ülke arasındaki müzakerelerde sivillerin tahliyesi için ateşkes kararı çıksa da Rusya'nın saldırılara devam etmesi nedeniyle özellikle Mariupol bölgesindeki tahliyeler durmuştu.

86 TÜRK CAMİDE MAHSUR KALDI

İki tarafın da çatışmaları sürdürmesi nedeniyle 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşı Mariupol'da bulunan Süleyman Camisi'nde mahsur kaldı. Bu gelişmenin ardından Türk vatandaşları için endişeli bekleyiş başladı.

BELEDİYE BAŞKANI DANIŞMANI: TÜRKİYE, RUSLARI DURDURMALI

Kentin belediye başkan danışmanı Petro Andryuşçenko Petro Andryuşçenko, 12 gündür kuşatma altında olan kentte çatışmaların camiye doğru ilerlediğini belirterek, "Rusya hükümetimizin mesajlarını dikkate almıyor bu yüzden Türk hükümetinin Rusya ile iletişime geçerek durmalarını sağlamasını umuyoruz" dedi.

"UKRAYNALI YETKİLİLER ÇIKMALARINA İZİN VERMİYOR"

Rus Tass haber ajansının aktardığına göre ise Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı yetkililerin kentteki sivillerin çıkışına ve yardım konvoylarının girişine izin vermediğini duyurdu. Reuters'a göre kentte bir haftadan uzun süredir elektrik ve su kesik. AFP buna ek olarak doğal gazın da kesildiğini, telefon ve internet altyapısının ise nadiren çalıştığını anlatıyor.

TAHLİYE OTOBÜSÜ İKİ HAFTADIR BEKLİYOR

Kuşatma öncesi AFP'ye konuşan caminin imamı Mehmet Uce, cami binasının sağlam olduğunu ve bodrum katına gıda stokladıklarını söylemişti. Öte yandan ajans, Türkleri tahliye etmek için gönderilen iki otobüsün geçen haftadan beri beklediğini, insani koridor oluşturma girişimlerinin başarısız olduğunu aktarıyor.