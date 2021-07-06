Mario'nun Yaratıcısı Hâla Pokemon Go Oynuyor

Yayınlanmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Niantic'in artırılmış gerçeklik oyunu Pokémon GO her zamanki gibi popülerliğini koruyor.

Yayınlanmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Niantic'in artırılmış gerçeklik oyunu Pokémon GO her zamanki gibi popülerliğini koruyor. Yine de oyuna takıntılı olanlar sadece hevesli eğitmenler değil.

Nintendo'nun 81. Yıllık Hissedarlar Genel Kurulu sırasında, şirket başkanlarına en sevdikleri oyunların ne olduğu soruldu Mario'nun yaratıcısı Shigeru Miyamoto, Pokémon'un oynadığı en iyi oyunlardan birisi olduğunu .

Bunun ana nedenini ise oyunu tüm ailesi ve mahalle arkadaşlarıyla birlikte oynayabilmesi olarak belirtti.

Miyamoto konuyla ilgili düşüncelerini, "Temelde kendi yarattığım oyunları oynama eğilimindeyim, bu yüzden diğer şirketlerin oyunlarından çok fazla etkilenmedim. Bununla birlikte, oyun geliştirme işine başladığımda beni etkileyen ilk oyun Pac-Man'di ve tasarım açısından Tetris'in harika olduğunu düşünüyorum."

"Şu anda ise Pokémon GO bağımlısıyım.Eşimle oynadığım bu oyun, tüm ailemle oyun oynama hayalimin gerçekleşmesini sağladı. Yaklaşık iki yıldır eşim ve mahalle arkadaşlarımla 'nun tadını çıkarıyorum. Japonya'da Pokémon GO oynayan ortalama bir kişi muhtemelen 60 yaşındadır." açıklamalarında bulundu

Aynı soru için, Başkan Shuntaro Furukawa ortaokul yıllarını ve Famicom'da Super Mario Bros'tan ne kadar keyif aldığını söyledi.

Shinya Takahashi ve Satoru Shibata, daha az bilinen bir macera oyunu olan Yuyuki ile Famicom yıllarına atıfta bulundu. Üst düzey yönetici ve yönetmen Ko Shiota ise Mario Kart Live: Home Circuit ile eğlendiğini söyledi.

Kaynak: Turkmmo