Marek Hamsik kimdir? Trabzonspor'la sözleşme imzalayan Marek Hamsik kaç yaşında, aslen nerelidir? Marek Hamsik hangi takımlarda oynamıştır?

Transfer dönemine hızlı giren Karadeniz Fırtınası bir bomba daha patlattı. Slovak yıldız Marek Hamsik'le her konuda anlaşan Bordo-Mavililer, Gervinho, Bruno Peres'ten sonra üçüncü takviyesini yaptı. Peki Marek Hamsik kimdir? Trabzonspor'la sözleşme imzalayan Marek Hamsik kaç yaşında, aslen nerelidir? Marek Hamsik hangi takımlarda oynamıştır?

IFK Göteborg ile sözleşmesini feshettikten sonra Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Slovak yıldız Marek Hamsik, internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Gervinho, Bruno Peres'ten sonra Hamsik'le de sözleşme imzaladı. Önümüzdeki yıl için iddialı bir ekip kurmaya çalışan Karadeniz Fırtınası'nın yeni transferi Marek Hamsik kimdir? Trabzonspor'la sözleşme imzalayan Marek Hamsik kaç yaşında, aslen nerelidir? Marek Hamsik hangi takımlarda oynamıştır?

MAREK HAMSİK KİMDİR?

Marek Hamšík27 Temmuz 1987 yılında Banská Bystrica'da doğan Slovak millî futbolcudur. Trabzonspor'a transfer olmadan önce İsveç takımlarından IFK Göteborg'da forma giymiştir.

Banská Bystrica'da doğan Hamšík, Jupie Podlavice adındaki daha küçük bir takımda kendine yer edindi. 15 yaşındayken Slovakya'nın gelecek vadeden oyuncuları arasında sayılmaya başlamıştı ve başkent ekibi Slovan Bratislava, 2002 yazında onu transfer etti.

Hamšík iki yıl Slovan Bratislava'nın genç takımında forma giyerek kendini geliştirdi ve bu sure içinde, a takımla yalnızca bir maça çıktı. A takımda oynadığı bu ilk ve tek maçta gol attı. 2004 yazında, henüz 17 yaşındayken, Serie A'nın Brescia takımına transfer oldu. Brescia, Hamšík'in transferine sadece 500 bin Avro harcadı. Hamšík, sonbaharı ve kışın ilk bölümünü yedek kulübesinde geçirdi ve ilk forma şansını Mart 2005'te Chievo karşısında buldu. İlk sezonda pek etkileyici bir performans sergileyemedi ve Brescia o yıl ligi sondan ikinci bitirerek Serie A'ya veda etti.

2005-2006 sezonunda, Brescia formasıyla 24 maça çıktı ama takımı yine hayal kırıklığı yaratarak Serie B'yi 10. sırada bitirdi. Ertesi sezon, heyecan verici orta saha oyuncusu için çıkış yılı oldu. 40 maçta 10 gol attı ama Brescia, Serie A'ya yine çıkamadı. Buna rağmen Hamšík, büyük kulüplerin takibine girdi. FC Internazionale Milano, Chelsea, Liverpool ve Manchester United gibi büyük kulüpler oyuncuyla ilgilendiğini açıklasa da SSC Napoli kulübü Slovak oyuncunun transfer savaşından galip çıkan taraf oldu.

Hamšík, 28 Haziran 2007'de Brescia'dan ayrılarak Napoli'ye transfer oldu. Napoli, Brescialı genç yetenek için 5.5 milyon Avro ödedi. Hamšík, Napoli formasıyla döndüğü Serie A'ya iyi bir başlangıç yaparak ilk maçı olan Coppa Italia mücadelesinde Cesena karşısında bir gole ve bir de asiste imza attı. Takımın ilk on birinin değişmez isimlerinden biri olmayı başaran Hamšík'in takım içerisinde kilit rol oynamaya başlamasıyla Napoli ligi 8. sırada tamamladı. 2007-2008 sezonunda 37 lig maçında kaydettiği 9 golle Napoli'nin en golcu futbolcusu olan Hamšík, orta sahanın ortasında ve solunda etkinlik göstererek form grafiğini yükseltti.

Millî takım kariyeri

Hamšík, Slovakya'yı genç yaştaki millî takım seviyelerinde de temsil etmiştir. Gençliğinde Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemelerinde ve Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemelerinde Slovakya kadrosunda yer almıştır. Aynı zamanda Slovakya U-21 takımının da formasını giymiştir.

Çok geçmeden Slovakya millî futbol takımının ilk on birinin değişmez isimlerinden biri olan Hamšík, millî formayı ilk kez 7 Şubat 2007'de Polonya ile oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan bir hazırlık maçında giydi. Millî takımın atak organizasyonlarında kilit oyuncu görevini görmeye başlayan Hamšík, ülkesinin katıldığı ilk dünya kupası olan 2010 FIFA Dünya Kupası'nda 2. Turda Hollanda'ya kaybedip elenene kadar takımına kaptanlık yapmıştır.

MAREK HAMSİK'İN OYNADIĞI KULÜPLER

2020 DL Pro---> IFK Göteborg

2019Napoli --->DL Pro

2007Brescia --->Napoli

2005 Brescia U19 --->Brescia Calcio

2004 Slovan Bratislava --->Brescia U19

2003 Slovan Bratislava U19 --->Bratislava