Mardinli öğrencilerin yüzünü güldüren ziyaret
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Mardinli öğrencilerin yüzünü güldüren ziyaret

13.11.2020 12:12 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:16
Mardinli öğrencilerin yüzünü güldüren ziyaret

Mardin Savur'daki tekstil fabrikasında 2021 yılında 2 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı hedefleyen Akar Tekstil, istihdamın yanı sıra insana dokunan projelerle de bölgeye katkı sağlamayı amaçladığını açıkladı.

Mardin Savur'daki tekstil fabrikasında 2021 yılında 2 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı hedefleyen Akar Tekstil, istihdamın yanı sıra insana dokunan projelerle de bölgeye katkı sağlamayı amaçladığını açıkladı.

Fabrikanın bulunduğu Savur ilçesine bağlı Kayatepe Köyü'ndeki 94 mevcutlu Kayatepe Sadi-Sabahattin Evrensel İlkokulunu ziyaret eden Akar Tekstil yöneticileri ve çalışanları, okulun öğretmenleri ve öğrencileriyle buluştu. Etkinlikte anaokulu ve ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek kışlık giyim hediyelerini takdim eden Akar Tekstil yöneticileri ve çalışanlarına, çocuklar da duygu ve düşüncelerini yansıttıkları resimleri hediye etti.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAYATIN HER ALANINDA BENİMSİYORUZ"

Akar Tekstil olarak insanı temel alan bir üretim ve dayanışma anlayışını, üretim yaptıkları her yere taşıdıklarını ifade eden Akar Tekstil Genel Koordinatörü Nihal Fidan, istihdam odaklı ve sürdürülebilir bilinçle büyümeye devam ettiklerini vurguladı. Sürdürülebilirliği sadece üretimde değil; fabrika sınırlarının dışına taşıyarak sosyal hayata da dokunduklarını belirten Nihal Fidan, "Akar Tekstil olarak sürdürülebilirliği hayatın her alanında benimsiyoruz. Üretimde olduğu gibi, sosyal bağlarımızda da sorumluluklarımızın bilincinde ve takipçisiyiz. Fabrikamızın temelinin atıldığı günden bugüne; heyecanımızı paylaşan, misafirperverlikleriyle içimizi ısıtan ve bize kucak açan tüm Mardin'e sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"YÜZDE 80 KADIN İSTİHDAMI OLUŞTURULACAK"

Üretimde istihdam odaklı büyüme ile Savur fabrikasında yüzde 80 kadın istihdamı oluşturacaklarını kaydeden Nihal Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretimde ve sosyal ilişkilerimizde kadınlar ve çocuklar önceliğimiz. Kadınlarımızı üretime katılmaya teşvik edecek, bu konuda pozitif ayrımcılık uygulayacağız. Sosyal ilişkilerimizde de İzmir ve Manisa Kula'da olduğu gibi, Mardin Savur'da da üretimle birlikte insana dokunan projelerle bulunduğumuz yerin bir parçası olacağız. Bu bağlamda Kayatepe Köyü bizim için fabrikamızın adresi değil, kendi köyümüz oldu. Bununla birlikte, sosyal sorumluluk projelerimiz Kayatepe ile sınırlı kalmayacak; komşu köy ve ilçelerde de çocuklarımızla ve hemşerilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz."


Mardinli öğrencilerin yüzünü güldüren ziyaret
Mardinli öğrencilerin yüzünü güldüren ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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