Mardinli Muhtarlar Vali Onuruna Yemek Verdi

Mardin Muhtarlar Derneği üyeleri, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Yaman'ı yemek de ağırladı. Vali Yaman, Türkiye'nin yeni sistemiyle hizmetlerin daha da artacağını belirtti.

Mardin Muhtarlar Derneğince, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Yaman onuruna yemek verildi. Artuklu ilçesine bağlı Zınnar bağlarındaki yemeğe, yüzlerce muhtar ve kanaat önderleri katıldı. Onlarca kurbanın kesildiği programda, Vali Yaman'a yöresel yemekler ikram edildi.

Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yalım Köyü Muhtarı Mehmet Bakay, Vali Yaman'a kente yaptığı hizmetler için teşekkür etmek için programı düzenlediklerini belirterek, "Mardin'e daha ilk defa böyle sahip çıkan bir vali oldu, bugüne kadar gelmedi gelemeyecek. Biz sonuna kadar valimizden memnunuz. Yaklaşık 100 muhtarımız adına buradayız ve konuşuyorum. Yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Yaman ise, program için teşekkür ederek, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımız, kanaat önderleri ve yatırımcılarla bir araya geldik. Birlik ve beraberliğin mesajını veriyoruz. Mardin 8 bin yıllık geçmişi olan, Mezopotamya'nın en önemli ve bunun zenginliğini yaşayan bir şehir. Zaman zaman terör nedeni ile sıkıntılar olsa da başta Mardin olmak üzere bölgedeki diğer yerleşim yerleri turist ağırlamaya başladılar. Yerel hizmetler, hükümetimizin bölgede ki yatırımları devam edecek. Yatırımcılara turizm, istihdam, tarımsal faaliyete ve sanayiye ilişkin yatırımlar için çağrıda bulunuyor bizde bunun alt yapılarını hükümet memurları yerel yönetimler olarak hazırlıyoruz. Yeni Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığında ki başkanlık kuruldu. Bölgede yatırımlar artarak devam edecek Cumhurbaşkanımızı ve ekibini tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz" diye konuştu. - MARDİN