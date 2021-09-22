Mardinli çocuklar kurslarda futbol eğitimi alıyor

KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde açılan futbol kursları ile çocuklar boş zamanlarını yeşil sahalarda değerlendiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatının katkılarıyla ilçenin 5 mahallesinde yapılan futbol sahalarında, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan futbol kurslarında, çocuklar ücretsiz futbol eğitimi görüyor.

Kurslarda 11 antrenör eğitim veriyor. Eğitime katılan 6-14 yaş arası çocuklar yaş gruplarına ayırılarak eğitim alıyor. Çocuklar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de yeşil sahalarda top koşturarak futbol becerilerini geliştiriyor.

Beden eğitimi öğretmeni ve Kızıltepe Belediyesi Spor Koordinatörü Tahsin Karaalp, AA muhabirine, 5 mahallede 520 çocuğa eğitim verdiklerini söyledi.

Çocukların kurs sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu belirten Karaalp, şöyle devam etti:

"Çok güzel bir projeye imza attık, yıl boyunca eğitimlerimiz devam edecek. Desteklerini esirgemeyen Kaymakam Çam'a çocuklarımız ve gençlerimiz adına teşekkür ediyorum. Amacımız çocukların boş zamanlarını değerlendirmesi, yetenekli çocuklarımızı ulusal ve uluslararası yarışmalara göndermek ve milli takıma sporcu yetiştirmek. İnşallah başaracağız."

Çocuklardan Özgür Aydın da kursa katıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, okuldan sonra boş zamanlarını kursta değerlendirdiğini kaydetti.

Ömer Yasin Akçay ise kursta eğlenceli vakit geçirdiğini anlatarak, bu imkanı sağlayan Kaymakam Çam'a teşekkür etti.