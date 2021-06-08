Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla görüşmelerini sürdürüyor
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Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla görüşmelerini sürdürüyor

Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla görüşmelerini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kentteki mahalle muhtarlarıyla görüşmeye devam ediyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kentteki mahalle muhtarlarıyla görüşmeye devam ediyor.

Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda Derik Muhtarlar Dernek Başkanı Lokman Tekin, Mazıdağı Muhtarlar Dernek Başkanı Emanet Acar ile beraberlerindeki Nusaybin'in Bahçebaşı, Gırnavas; Derik'in Akıncılar; Kızıltepe'nin Fırat; Savur'un Bengisu ile Mazıdağı'n Poyraz, Arıköy, Dikyamaç, Yücebağ mahalleleri muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Belediyenin tüm imkanlarını elzem olarak gördükleri yol ve su sorunun çözümü konusunda kullandıklarını belirten Vali Demirtaş, ilçelerde kalıcı ve güzel işler gerçekleştirmek için çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında çalışmalara başlamadan önce yerinde incelemeler yaptıklarına dikkat çeken Vali Demirtaş, "Havaların ısınmasıyla birlikte mesai arkadaşlarımızla ilçelerimize gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde belirlediğimiz yollarda asfalt çalışmalarına başladık. Asfaltlama programız kapsamında özellikle grup yollarında çalışmalarımızı hızlandırdık. Belediyenin kaynaklarını doğru kullanarak vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vereceğiz. Bir alanda çalışmaya başlamadan önce mutlaka yerinde incelemeleri yaparak hizmetin gerekliliği hakkında kararımızı veriyoruz. Kentte öncellikli hedefimiz yol ve su sorununu ortadan kaldırmak. Tüm ilçelerimizde güzel işler gerçekleştireceğiz. Su ve yol sorunun çözüme kavuştuktan sonra diğer taleplere de cevap verecek şekilde planlamamızı yapacağız" dedi.

Görüşmede sunulan hizmetler konusunda memnuniyetlerini dile getiren muhtarlar, çalışmalarda görüşlerine başvurulmasından dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti. - MARDİN

Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla görüşmelerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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