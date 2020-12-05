Mardin Valisi Demirtaş, Midyat'ta incelmelerde bulundu
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Mardin Valisi Demirtaş, Midyat'ta incelmelerde bulundu

05.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:53
Mardin Valisi Demirtaş, Midyat'ta incelmelerde bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Midyat ilçesinde incelemelerde bulundu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Midyat ilçesinde incelemelerde bulundu.

Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri ve Çevre Koruma Daire Başkanı Cebrail Aslan ile Bahçelievler Mahallesinde bulunan eski Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dundar ve Belediye Başkanı Veysi Şahin ve ilçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Demirtaş, ilçede en kısa sürede polis evi yapılacağının müjdesini verdi.

Bağlar Mahallesi'nde yapılacak olan yeni ilçe otogarı ve Mercimekli Mahallesi'ndeki mezbahanede incelemelerde bulunan Demirtaş, yeni yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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