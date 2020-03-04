Mardin Vali Yardımcısı Başoğlu, FETÖ'den açığa alındı
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Mardin Vali Yardımcısı Başoğlu, FETÖ'den açığa alındı

MARDİN Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, hakkındaki yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

04.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:00
Mardin Vali Yardımcısı Başoğlu, FETÖ'den açığa alındı

Vali Yardımcısı , hakkındaki yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı. 

İçişleri Bakanlığı'nca FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu iddialar nedeniyle Vali Yardımcısı Adem Başoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Mülkiye müfettişlerince tamamlanan soruşturmanın ardından Vali Yardımcısı Başoğlu, açığa alındı. Başoğlu'nun yerine Yeşilli Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki görevlendirildi.

 


Kaynak: DHA

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