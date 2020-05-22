Mardin polisi ve sanatçılardan uyuşturucu kullanımına karşı anlamlı video Mardin polisi ve sanatçılardan uyuşturucu kullanımına karşı anlamlı video Mardin Emniyet İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımına karşı anlamlı bir video çekti.

Mardin polisi ve sanatçılardan uyuşturucu kullanımına karşı anlamlı video MARDİN - Mardin Emniyet İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımına karşı anlamlı bir video çekti. Aralarında Mardinli sanatçıların da yer aldığı videoda özellikle genç bireylerin kullanım oranı yüksek olan uyuşturucuya dikkat çekildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü önünde çekilen videoda, "Mardin'de uyuşturucuya geçit yok, bağımlığın madde değil ailen olsun. Bağımlı yalnız kendine değil sevdiklerine de zarar verir. Önce kullanırsın sonra kullanılırsın" denildi. Kaynak: İHA