MARDİN Nöbette kalp krizi geçirip, şehit olan er törenle memleketine uğurlandı Nöbette kalp krizi geçirip, şehit olan er törenle memleketine uğurlandı (2)TOPRAĞA VERİLDİHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vatani görevini yaparken, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Er Abdullah Çam'ın (21) cenazesi, uğurlama töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi...

Nöbette kalp krizi geçirip, şehit olan er törenle memleketine uğurlandı (2) TOPRAĞA VERİLDİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vatani görevini yaparken, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Er Abdullah Çam'ın (21) cenazesi, uğurlama töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine getirildi. Kızıltepe Ulu Camisi'nde Çam için kılınan cenaze namazına; Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, askeri yetkililer ve şehidin ailesi katıldı. Cenaze namazında, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulandığı gözlendi. Şehit Piyade Er Abdullah Çam'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Örencik Mahallesi'nde toprağa verildi. Şehit Abdullah Çam'ın, 27 gün sonra terhis olmayı beklediği öğrenildi. Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA) Kaynak: DHA