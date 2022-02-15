Mardin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Mardin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı Mardin merkezli 4 ilde jandarmanın, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN (İHA) - Mardin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı

MARDİN - Mardin merkezli 4 ilde jandarmanın, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK\KCK-PYD\YPG Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde PKK\KCK-PYD\YPG silahlı terör örgütüne üye oldukları ve sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü hakkında övücü, destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edilen A.A., M.E., A.B., V.A., A.A., C.T.A., M.O., M.E.D., Ş.Ç., A.A., E.K. ve O.Ş. isimli 12 şahıs, adli makamlardan alınan arama izninin ardından Mardin merkezli 4 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Mardin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Mihdi Aydoğan - 3. Sayfa

Münir Karaloğlu, Terör Örgütü, Mardin, Terör, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title