Mardin Kırsalından Gelen Çocuklar Kenti Gezdi

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Mardin'de Bir Gün Projesi" kapsamında kırsal mahallelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik gezi düzenlendi.

Tarihi ve turistik yerleri görmek için Mardin'e gelen Nusaybin Doğanlı İlkokulu ve Görentepe İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Selahattin Günenç'i makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Günenç, öğretmenlerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından öğretmen ve öğrenciler, Mardin Öğretmenevi, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Latifiye Camisi, Kasımiye Medresesi ve alışveriş merkezini gezdi.