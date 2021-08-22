MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM

MARDİN'İN Yeşilli İlçesinde askere giden ağabeyin yerine döner tezgahının başına geçen 27 yaşındaki Fazilet Kürşat, ilçenin ilgi odağı oldu.

MARDİN'İN Yeşilli İlçesinde askere giden ağabeyin yerine döner tezgahının başına geçen 27 yaşındaki Fazilet Kürşat, ilçenin ilgi odağı oldu. Mardin'deki tek kadın döner ustası olan Kürşat, şimdi kendi işini kurmak ve ünlü bir döner ustası olmanın hayalini kuruyor.

2010 yılında ağabeyi Ümran Kürşat'ın askere gitmesi üzerine patronu olan amcasının mağdur olmaması için döner tezgahının başına geçici olarak geçen 8 kardeşten 4'üncüsü olan Fazilet Kürşat, döner işini sevince bunu sürdürmeye karar verdi. Ağabeyi askerden dönünce de döner ustalığını sürdürmeye devam eden Fazilet, 11 yıldır ilçe halkının ilgi odağı oldu. Henüz 16 yaşındayken döner tezgahının başına geçen ve kız olduğu için ilk etapta vatandaşların kendisine şaşkın şaşkın baktığını anlatan Kürşat, şimdi kendi işini kurmak ve ünlü bir döner ustası olmanın hayalini kuruyor. Maddi anlamda toparlanması halinde en kısa zamanda kendi işini kuracağını anlatan Kürşat, şunları söyledi

'Benim abim 2010'da askere gitti. Mecburen ben kalktım bu işi üstlendim. Sırf aileme katkım olsun, bir yardımım dokunsun diye. İlk etapta görenler şaşırıyordu. Nasıl oluyor da bir kız dönerci oluyor diye. Burada dönerin bir erkek mesleği olduğu düşünülüyor. Tabii sonradan alıştılar. Buraya gelen ve ilk gören şaşırıyor tabii. Ama buradaki halk alıştı. Yaptığım işten memnunum. 11 yıldır bu işi yapıyorum. Eve işi ve bu mesleği bir arada yürütmek ebetteki zor ama mecbur kalınca yapıyorsunuz. Gelen ve dönerimi tadan bir daha geliyor. İşimi kurmak istiyorum, ama maddi sıkıntım olduğu için mecburen burada çalışıyorum.'

'DÖNER TEZGAHININ BAŞINA GEÇTİ'

Fazilet'in patronu ve amcası olan lokanta sahibi Hatip Kürşat ise Fazilet'in döner ustalığını kısa bir süre içerisinde kavradığını söyledi. Kürşat, 'Fazilet benim yeğenimdir. Onun abisi burada hem dönerci hem de kebapçıydı. Ağabeyi askere giderken döneri kapatmak zorunda kaldık. Fazilet kapatmayın dedi. Döner tezgahının başına ben geçeceğim dedi. Bir dönere koşuyordu bir kebaba. İki işi birden yapıyordu. Bir iki ay içinde işi kavradı. Ağabeyi askerden dönene kadar bu işi sürdürdü. Şimdi ağabeyi kebabın başına geçti Fazilet ise döner ustası olarak çalışmaya devam etti. İlk etapta millet biraz şaşırdı, sonra alıştılar. Bir gelen bir daha geliyor. Sırf onun elinden döner yemek için Mardin'den gelenler bile oluyor. Özellikle kız olduğu için aileler onu tercih ediyorlar' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı