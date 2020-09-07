Mardin'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
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Mardin'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Mardin'de bir kamyon, bir traktör ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Mardin'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
07.09.2020 21:31 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:50

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye, Midyat-Dargeçit kara yolunun 10. kilometresinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen bir kamyon bir traktör ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

5 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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