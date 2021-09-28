Mardin İl Sağlık Müdüründen gebelere aşı uyarısı - Haberler
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Mardin İl Sağlık Müdüründen gebelere aşı uyarısı

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Sağlık
Mardin İl Sağlık Müdüründen gebelere aşı uyarısı

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, gebelere aşı uyarısında bulundu.

MARDİN (AA) - Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, gebelere aşı uyarısında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Yavuz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, bugün Mardin'de bir gebeyi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiklerini belirtti.

Her bir vatandaşın vefatının kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Yavuz, gebelikte aşı olunmasında tıbben bir sakınca bulunmadığını aktardı.

Yavuz, "Lütfen aşı olalım, eksik aşılarımızı tamamlayalım." ifadelerine yer verdi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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