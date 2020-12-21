Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden 'ohh ohh' göndermesi
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden 'ohh ohh' göndermesi

21.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:54
Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden 'ohh ohh' göndermesi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Ohh ohh' açıklamaları sonrası aynı sloganlı tişört giyip telsizden de 'ohh ohhlu' anons çekti.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Ohh ohh' açıklamaları sonrası aynı sloganlı tişört giyip telsizden de 'ohh ohhlu' anons çekti.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Ohh ohh' açıklamalarına göndermede bulundu. Merkezde üzerinde "Ohh ohh" yazılı tişört giyen güvenlik güçleri, telsizden de 'Ohh ohhlu' anons çekti. Mardin Emniyet Müdürlüğü facebook ve instagram sayfalarından, "38.20: Merkez. Merkez: Merkez dinlemede. 38: 20: Paralar PKK'ya gitmiyor, terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Merkez: Ohh Ohh takip ettim." paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohhh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Ohh ohh, not alın not, not" demişti. - MARDİN

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden 'ohh ohh' göndermesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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