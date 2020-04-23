MARDİN Gizem'in doğum günü pastası, itfaiye merdiveniyle ulaştırıldı Gizem'in doğum günü pastası, itfaiye merdiveniyle ulaştırıldıMARDİN Valiliği'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, doğum günü olan Gizem Demir (10) için hazırlanan doğum günü pastası, itfaiye aracının merdiveniyle 3'üncü kattaki evine ulaştırılarak sürpriz...

Gizem'in doğum günü pastası, itfaiye merdiveniyle ulaştırıldı

MARDİN Valiliği'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, doğum günü olan Gizem Demir (10) için hazırlanan doğum günü pastası, itfaiye aracının merdiveniyle 3'üncü kattaki evine ulaştırılarak sürpriz kutlama yapıldı.

Mardin Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan kimsesiz çocuklara mini konser verilerek, Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu, süslediği üstü açık araçla şehirde tur atarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı seslendirdiği şarkı ve türkülerle kutladı. Müzikli kutlamaya, çocuklar da ellerinde Türk bayraklarını alarak, balkon ve pencerelerden eşlik etti.

GİZEM İÇİN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Mardin'de 23 Nisan'da doğan çocukların doğum günü kutlamaları da unutulmadı. Demir ailesinin kızları Gizem'in doğum gününü olduğunu belirleyen ekipler, itfaiye aracıyla kutlama programı yaptı. Demir ailesinin evinin önüne gelen itfaiye aracının merdivenine çıkan ekipler, 3'üncü kat balkonunda oturan Gizem'e getirdikleri doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.

Görüntü Döküm

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Balkona asılan bayrak

Evlerden görüntü

Çocuklardan görüntü

İtfaiye merdiveni ile doğum günü kutlama

Valinin görüntülü konuşması

Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 230 MB

Kaynak: DHA