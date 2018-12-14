Mardin Emniyetinden Mülteci Çocuklar İçin Proje

Mardin Emniyet Müdürlüğü, "Ayyıldızın Gölgesinde" projesi kapsamında mülteci ve göçmen çocukları kapsayan 80 öğrenci, polislerle birlikte kenti gezdi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütlerinin son yıllarda eleman temininde zorlanmasından dolayı farklı arayışlar içine girmesi üzerine, terör örgütlerinin, vatandaşları ile entegrasyon süreci zaman alan ve aidiyet duygusu gelişen gençlere yönelik propagandalarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla proje yapıldı. "Ayyıldızın Gölgesinde" adı verilen proje çerçevesinde gezi programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde eğitim gören 48 Suriyeli, 2 Iraklı göçmen ile dezavantajlı 30 öğrenci olmak üzere toplam 80 öğrenci polis araçlarına binerek, kenti gezdi.

Mardin'in tarihi ve kültürel yerlerinin gezilmesinin ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli ekiplerce öğrencilere müdahale gösterisi ve araç tanıtımı yapıldı. Gezinin ardından öğrenciler, Vali Yardımcısı Mehmet Uslu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrahim Zengin ile bir araya gelerek yemek yedi. - MARDİN