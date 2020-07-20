Mardin'deki Dara Antik Kenti ziyaretçilerini cezbediyor
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Mardin'deki Dara Antik Kenti ziyaretçilerini cezbediyor

Medeniyetler şehri Mardin'de tarihi dokusu ve kültürel yapısıyla dikkati çeken Dara Antik Kenti, normalleşme sürecinde de ziyaretçilerini cezbediyor.

Mardin'deki Dara Antik Kenti ziyaretçilerini cezbediyor
20.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:39

Medeniyetler şehri Mardin'de tarihi dokusu ve kültürel yapısıyla dikkati çeken Dara Antik Kenti, normalleşme sürecinde de ziyaretçilerini cezbediyor.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Oğuz Mahallesi'nde bulunan 34 yıldır bilimsel kazı ve araştırmaların yapıldığı alanda çeşitli dönemlere ait çok sayıda mimari kalıntı ortaya çıkarıldı.

Eski Mezopotamya'nın önemli kentlerinden biri olan ve içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntılarının bulunduğu Dara Antik Kenti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapılarını ziyaretçilerine açan tarihi mekanlar arasında.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süre sessizliğin hakim olduğu tarihi mekanda bulunan, Roma Dönemi'nde dini törenlerin yapıldığı ve yüzlerce kişinin bir arada gömüldüğü galeri mezarın da yer aldığı nekropol alanında, 1 Haziran'dan itibaren ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Düğün öncesi fotoğraf çekiminde dış mekan olarak tercih ediliyor

Doğu Roma İmparatorluğu'nun sınırını Sasanilere karşı korumak amacıyla kurduğu Dara Antik Kenti, fotoğraf çektirmek isteyen turistlerin yanı sıra dünyaevine girecek çiftlerin dış çekim için tercih ettiği mekanlar arasında ilk sırada.

Dara Antik Kenti'nde gönüllü rehberlerden Mehmet Kaya,Dara'nın son yıllarda yoğun ilgi gören tarihi mekanların başında geldiğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri eşliğinde tarihi mekanın ziyaret edildiğini dile getiren Kaya, "Şu anda günde ortalama 3 bin kişiyi ağırlıyoruz. Misafirler maske takıyor. Sosyal mesafe kuralına uyuluyor." dedi.

Kenti ve bölgeyi ziyarete gelenlerin Dara Antik Kenti'ni mutlaka görmek istediğini ifade eden Kaya, yerli turistleri ağırladıklarını ancak yabancı turistlerin de bu mekana ilgisinin olduğunu söyledi.

Kaya, "Bütün misafirlerimizi Dara'da ağırlamak istiyoruz. Burası mutlaka görülmesi gereken bir alan." diye konuştu.

Fırat İlhan da tarihi mekana ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Kazı çalışmalarının da başladığını belirten İlhan, "Eşi, benzeri olmayan bu alana herkesi davet ediyoruz." diye konuştu.

 "Geçmişe tanıklık etmek için burayı seçtik"

Mekana dış çekim için gelen damat Hasan Tarhan, düğün fotoğraflarını doğal bir stüdyo olarak gördükleri Dara'da çektirmek istediklerini söyledi.

Tarhan, "Geçmişe tanıklık etmek için burayı seçtik. Çok beğendik, memnun kaldık. Herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

Arkadaşlarıyla Batman'dan geldiklerini belirten Muhammed Sefa Yıldız ise Dara'ya hayran kaldıklarını bildirdi.

Herkesin bu güzellikleri görmesi gerektiğini aktaran Yıldız, "Misafirlerimizle buraya geldik. Gayet güzel. Burası gönül rahatlığıyla gezilebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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