Mardin'de yüksek gerilim hattına temas eden genç ağır yaralandı
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Mardin'de yüksek gerilim hattına temas eden genç ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de yüksek gerilim hattına temas eden genç ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yüksek gerilim hattına temas eden genç ağır yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yüksek gerilim hattına temas eden genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akalın Mahallesi'nde elektrik dağıtım şirketine ait yüksek gerilim hattının bulunduğu alana giren Abdullah Özaydın (20), yüksek gerilim hattındaki tele temas etti.

Ağır yaralanan Özaydın, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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