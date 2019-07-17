Mardin'de yol düzenleme çalışması

Mardin'in Artuklu Belediyesi, Mardin Devlet Hastanesi ve Mardin AVM arasında yer alan yolu yeniden yapıyor.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, ilçenin sorunlarını bildiklerini, çözümlerle hemşehrilerini mutlu ettiklerini söyledi.

Vatandaşların beklentilerine yönelik yoğun bir çalışma içinde olduklarını kaydeden Tutaşı, belediyenin ciddiyetle ve fedakarlıkla ilçenin birçok noktasında sahada yer aldığını belirtti.

Tutaşı, şöyle konuştu:

"Trafiğin yoğun olarak aktığı Mardin Devlet Hastanesi ve Mardin AVM arasındaki yol kazalara davetiye çıkartan bir yapıdaydı. Biz burada sorunun bitmesi adına çalışmalara başladık. Kısa sürede bitireceğimiz çalışma ile yol rahatlayacak ve tehlike arz etmekten çıkacak. Gönül belediyeciliğini en anlamlı şekilde yaparak, ilçemizi ortak akıl ile geliştirmeye devam edeceğiz. Artuklu'ya dair hayallerimizi yerine getirmek için titizlikle çalışmalarımızın hep başında olacağız. Bu süreçte yanımızda yer alan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: AA