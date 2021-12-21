MARDİN (İHA) - - Mardin'de yoğun sis

MARDİN - Sis sabah saatlerinden beri Mardin'i etkisi altına alarak hayatı olumsuz etkiledi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde sabah saatlerinden beri etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 5 metrenin altına düşürdü. Sürücüler, farlarını ve dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerledi. Yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor.