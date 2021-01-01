Mardin'de yeni yılın ilk cuma namazı kılındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mardin'de yeni yılın ilk cuma namazı kılındı

01.01.2021 14:34 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:38

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında ikametlerine en yakın camiye gelen vatandaşlar yeni yılın ilk cuma namazını kıldı.

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında ikametlerine en yakın camiye gelen vatandaşlar yeni yılın ilk cuma namazını kıldı.

Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisinde vatandaşlar, sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutarak yılın ilk cuma namazını eda etti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ta burada kıldığı namazın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Demirtaş, mesafe ve hijyen uyarısı yaparak, maske takan ve kurallara uyan vatandaşlara tedbirlere devam etmelerini isteyerek teşekkür etti.

Cuma namazını kılan vatandaşlardan Hasan Akbulut, Bu virüsün son bulması ve devletin, milletin huzuru için dua ettiklerini söyledi.

Akbulut, "Allah bu yıl bu virüsü üstümüzden kaldırsın. İnşallah dualarımız kabul edilecek. Valiliğimiz, sağlık müdürlüğümüz güzel tedbirler alıyor. 2021'e ilk cumamız dua ettik. İnşallah bu virüsü atlatacağız. "dedi

Mardin'de yeni yılın ilk cuma namazı kılındı
Mardin'de yeni yılın ilk cuma namazı kılındı
Mardin'de yeni yılın ilk cuma namazı kılındı
Mardin'de yeni yılın ilk cuma namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Yaşar Güler Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay Yılmaz Erdoğan Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Vitor Hugo Ersun Yanal Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Hisarcık Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de yeni yılın ilk cuma namazı kılındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 14:38:49. #1.15#
title