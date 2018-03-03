Mardin'de Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği Toplantısı

İçişleri Bakanlığı Kamu ve Güvenlik Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 'Vatandaş odaklı hizmet seferberliği' toplantısı Mardin'de gerçekleştirildi. Mardin valiliği tarafından ev sahipliği yapılan toplantıda kentin yatırımları ve hizmetler gündeme alındı.

Mardin'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Mardin Valiliği ev sahipliği yaparken Kamu Düzen ve Güvenliği Müsteşarı Lütfihak Alpkan, Müsteşar Yardımcısı Vekili Sabri Erdil, Stratejik Geliştirme Başkanı Yunus Sezer, Göç idaresi daire başkanı Mehmet Sinan Yıldız, İller idaresi Daire Başkanı Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri bakanlığı ikinci sınıf emniyet müdürü Murat Biber, planlama uzman yardımcısı Sercan Yazıcı konuşmacı olarak katıldı. Toplantıya Mardin Gazeteciler ve Güneydoğu Gazeteciler Federasyon Başkanı Mehmet Çelik, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Mardin Ziraat Odası Başkanı Malik Özkan, Mardin Organize Sanayi ve İş Adamları Dernek Başkanı Nasır Duyan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı İsa Tunç, Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Murtaza İnan, muhtarlar, STK temsilcileri katıldı.

"Vatandaş memnuniyeti esas alınıyor"

Toplantıda konuşan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Lütfihak Alpkan; "İçişleri Bakanlığı olarak, kamu hizmetlerinin kalite, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılması, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya çıkarılması temel hedeflerimizden biri olacaktır. Bu hedef doğrultusunda bakanlığımız taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerilerini paylaşmak üzere İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi başlattı. Bu projenin birinci aşamasında, 81 ilimizi ziyaret ederek 4 bine yakın personelimizle bir araya geldik. Projenin ikinci aşaması 'Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği' olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanımızın 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' ifadeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerimizde başlattığımız seferberlik kapsamında bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz. Bugüne kadar 16 ilimize yaptığımız ziyaretlerde yaklaşık 360'ın üzerinde STK. meslek odası, okul aile birliği ve muhtar birlikleri temsilcileriyle, bin 600'ün üzerinde vatandaşımızı ve göçmen misafirlerimizle bir araya gelmiştik" dedi. - MARDİN