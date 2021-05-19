Mardin'de trafik kazası: 8 yaralı
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Mardin'de trafik kazası: 8 yaralı

Mardin'de trafik kazası: 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe-Ceylanpınar yolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küplücü Köyü yakınlarında kavşakta 63 DS 861 ve 01 AHJ 295 plakalı iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarmanın kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. - MARDİN

Mardin'de trafik kazası: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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