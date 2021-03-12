Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

12.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:34
Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mardin-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Kızıltepe'den Viranşehir ilçesine giden Şeyhmus G. yönetimindeki 47 AZ 328 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halil K.'nin kullandığı 63 ZK 440 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

 


Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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