Mardin'de terör operasyonu
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Mardin'de terör operasyonu

29.09.2020 15:21 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:24
Mardin'de terör operasyonu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan H.K'nin Evciler Mahallesindeki evine geleceği tespit etti.

Jandarma ekipleri, H.K'yi mahalle girişinde yakaladı.

Gözaltında alınan H.K.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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